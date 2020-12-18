[Видео] С приходом холодов наступает время сбора сладкой клубники

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В городе Ямэ преф. Фукуока в самом разгаре сбор клубники для рождественских тортов и подарков, которые дарят в конце года – это один из крупнейших производителей клубники в Японии. На туристической ферме «Клубничный сад Винни Пуха» около 10 сотрудников, продезинфицировав руки и приняв другие меры против распространения инфекции, аккуратно раскладывают клубнику по коробкам. Всего здесь выращивают 14 сортов, в основном сорт префектуры Фукуока «Амао», и в предрождественское время отгружают около 300 кг клубники в день. Ямагути Акио, работающий здесь, выражает радость в связи с солнечной погодой и быстрым похолоданием, благодаря чему плоды стали крупнее и слаще. С 3 января посетители смогут сами собирать и есть клубнику.

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