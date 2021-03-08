Японская компания Takeda добивается одобрения правительством антиковидной вакцины Moderna
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Автор: Рокки Свифт
ТОКИО (Reuters). Фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical заявила, что 5 марта обратилась к регулирующим органам с просьбой одобрить использование антиковидной вакцины Moderna. Таким образом, Moderna станет третьим препаратом, включенным в программу вакцинации Японии.
В феврале 2021 г. в Японии начали делать прививки вакциной Pfizer, которая была первой одобренной для использования внутри страны. Однако эта вакцина производится на заводах в Европе и ее не хватает.
Компания Takeda, которая занимается процессом согласования и ввоза в Японию около 50 миллионов доз Moderna, ранее заявляла, что разрешение может быть получено в мае.
В заявлении Имагавы Масаюки, главы японского подразделения вакцин, говорится, что компания Takeda обязуется как можно скорее доставить кандидатную вакцину от COVID-19 Moderna в Японию.
Британский производитель лекарств AstraZeneca подал заявку на одобрение использования в Японии вакцины против COVID-19 в начале прошлого месяца, но решение пока не принято.
Министр здравоохранения Тамура Норихиса сообщил журналистам, что Япония тщательно протестирует вакцины AstraZeneca и Moderna.
«Как только их безопасность будет подтверждена, мы перейдем к процессу утверждения», - сказал он, добавив, что препарат Moderna необходим для обеспечения вакцинации всего населения Японии.
Takeda также занимается процессом получения разрешения на использование и внутреннее производство около 250 миллионов доз вакцины Novavax, клинические испытания которой в Японии стартовали в прошлом месяце.
Компания Takeda планирует начать распространение вакцины Moderna в первой половине этого года, а прививка от Novavax ожидается к концу 2021 года.
Япония получила права на использование не менее 564 миллиона доз антиковидных вакцин от нескольких зарубежных производителей, что является самым большим объемом в Азии и более чем достаточно для 126-миллионного населения страны.
Премьер-министр Суга Ёсихидэ пообещал обеспечить достаточное количество вакцины к июню, так как 23 июля стартуют Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены с прошлого года из-за пандемии COVID-19.
(Репортаж – Рокки Свифт и Элейн Лайз; редактирование – Кларенс Фернандес и Александр Смит, перевод Nippon.com)
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