Японские фирмы утверждают, что пилотный проект по танкерной перевозке водорода, полученного из угля, доказывает свою состоятельность

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ФОТОГРАФИЯ: Suiso Frontier, первый в мире водородный танкер, построенный японской компанией Kawasaki Heavy Industries, прибывает из Кобе, Япония, в порт Гастингс, штат Виктория, Австралия, 20 января 2022 года. Предоставлено HySTRA/Материалы REUTERS

ТОКИО (Reuters). Kawasaki Heavy Industries (KHI) и другие японские фирмы заявили во вторник, что пилотный проект по транспортировке водорода, произведенного из бурого угля в Австралии, в Японию в первом в мире танкере для перевозки сжиженного водорода оказался технически осуществимым.

Хотя водород широко рекламируется как топливо будущего с нулевым углеродным следом, производство «зеленого водорода» ведет к повышенному энергопотреблению и требует наличия возобновляемых источников энергии. Критики считают, что выбросы, образующиеся при преобразовании бурого угля в водород, вдвое превышают выбросы, образующиеся при сжигании природного газа.

Проект стоимостью 500 млн австралийских долларов (364 млн долл. США), целью которого является сокращение выбросов CO2, возглавляет KHI при поддержке правительств Японии и Австралии. Изначально первый груз должен был быть доставлен еще год назад, но отправку отложили из-за пандемии COVID-19.

Компания Electric Power Development (J-Power), которая отвечает за производство водорода в рамках проекта, сообщила о проведении испытаний с использованием углесодержащей биомассы, использование которой должно помочь компенсировать выбросы CO2. Ее целью является реализация технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), чтобы обеспечить производство полностью безуглеродного водорода.

Согласно заявлению консорциума, танкер Suiso Frontier, построенный компанией KHI, в итоге покинул Австралию 25 января 2022 года и спустя месяц прибыл в Кобе, Западная Япония. К концу февраля водород был полностью выгружен.

«Мы увидели весь процесс: от производства и транспортировки до погрузки и хранения, заложивший технологические основы для использования водорода в качестве источника энергии. В будущем водород будет использоваться так же, как и сжиженный природный газ (СПГ)», - сказал журналистам исполнительный директор KHI Нисимура Мотохико.

KHI стремится повторить свой успех в области строительства танкеров СПГ и с водородными танкерами. Водород рассматривается Японией как критически важный элемент декарбонизации отраслей, зависящих от угля, газа и нефти, и достижения нулевых выбросов СО2 к 2050 году, в то время как Австралия стремится стать крупным экспортером топлива.

«Оборудование и сооружения, которые можно безопасно эксплуатировать, в корне меняют подход к технологии получения чистой энергии», - заявил Нисимура.

Помимо KHI и J-Power, в консорциум также входят японское подразделение Shell и компании Iwatani Corp, Marubeni, Eneos Holdings и Kawasaki Kisen Kaisha.

Партнеры не раскрывают структуру издержек по проекту, заявляя, что она направлена на доказательство осуществимости и безопасности. KHI заявила, что намерена построить гораздо более крупный водородный танкер к середине 2020-х годов и выйти на серийное производство к началу 2030-х годов.

($ 1 = 1,3727 австралийских долларов)

(Репортаж Юки Обаяси; редактор Александр Смит, перевод Nippon.com)

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