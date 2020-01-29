Россия критикует Японию из-за вновь открытого Японского национального музея территорий и суверенитета
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Москва, 28 января (Jiji Press). Российский МИД подверг критике экспонаты, выставленные в Японском национальном музее территорий и суверенитета, который был вновь открыт на прошлой неделе.
Вызвав представителя японского посольства в Москве, Россия выразила критику по поводу выставки предметов, связанных с четырьмя островами, на которые претендует Япония.
Российская сторона заявила, что для споров о ее суверенитете над островами нет места и что указанные экспонаты противоречат договорённости, достигнутой между лидерами двух стран, о создании позитивной атмосферы для двусторонних отношений.
Российская сторона заявила, что выставка свидетельствует о нежелании Японии принять итоги Второй мировой войны.
Посольство Японии сообщило, что получило предупреждение от России в отношении выставки.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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