Японский национальный институт инфекционных заболеваний успешно вырастил и изолировал новый коронавирус
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Токио, 31 января (Jiji Press). Японский национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что ему удалось вырастить и изолировать новый коронавирус, о котором впервые сообщили в китайском городе Ухань, полученный в Японии от заражённого человека.
Используя изолированный вирус, институт начнёт работу по разработке вакцины и лекарства для коронавируса, а также набора тестов для быстрой диагностики. Он также будет предлагать изолированный вирус исследователям и компаниям, стремящимся выяснить механизм заражения и провести исследования токсичности вируса.
По данным японского института, генные последовательности выделенного вируса на 99,9% совпадали с последовательностями, которые предоставило правительство Китая.
В изолированном вирусе не обнаружено генной мутации, приводящей к более высокой инфекционности или токсичности, сообщили в институте.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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