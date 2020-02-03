В Японию запрещён въезд для иностранцев, недавно побывавших в китайской провинции Хубэй, включая её столицу Ухань, в связи со вспышкой коронавируса
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Токио, 31 января (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение о временном запрете на въезд всех иностранцев с недавней историей пребывания в китайской провинции Хубэй, включая ее столицу Ухань, эпицентр вспышки нового коронавируса.
Как сообщил премьер-министр Абэ Синдзо на встрече в правительственном штабе, в ответ на продолжающееся распространение нового коронавируса этот запрет введён с 1 февраля.
Эта мера была принята после того, как 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, который привел к развитию пневмонии у многих людей в Китае и других частях мира.
Впервые японское правительство вводит запрет на въезд, касающийся определённой территории.
Запрет будет распространяться на иностранцев с историей пребывания в провинции Хубэй в течение предыдущих 14 дней и обладателей китайских паспортов, выданных этой провинцией, независимо от того, подтвержден ли у них вирус или нет. «Мы не сможем справиться с этим беспрецедентным кризисом, если будем придерживаться прецедентов», – подчеркнул премьер, призвав министров гибко реагировать на ситуацию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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