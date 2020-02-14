В новой конституции России запретят передачу территорий другим государствам

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Москва, 13 февраля (Jiji Press). Президент России Владимир Путин призвал экспертов рассмотреть предложение о включении в новую конституцию пункта, запрещающего передачу российских территорий.

Это предложение, выдвинутое на заседании рабочей группы по обсуждению пересмотра российской конституции и поддержанное Путиным, может повлиять на японско-российские переговоры по четырём находящимся под контролем России островам, на которые претендует Япония.

Путин сказал, что ему нравится это предложение, поскольку Россия ведёт переговоры по некоторым территориальным вопросам с другими странами. Он также выразил готовность проконсультироваться с юристами о том, как включить предложенную статью в новую конституцию.

Этот пункт был предложен членом рабочей группы и актёром Владимиром Машковым, который заявил, что иностранные государства могут увеличить давление по поводу спорных территорий после того, как Путин покинет свой пост после истечения срока его президентских полномочий в 2024 году.

Машков выразил обеспокоенность судьбой четырёх островов, на которые претендует Япония, а также Крыма, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году, и Калининграда, который Москва приобрела у Германии после Второй мировой войны.

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