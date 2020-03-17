Совершившего массовое убийство в Сагамихара преступника приговорили к смертной казни
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Йокогама, 16 марта (Jiji Press). Окружной суд Йокогамы приговорил к смертной казни бывшего работника учреждения по уходу за людьми с психическими расстройствами недалеко от Токио за массовое убийство в июле 2016 года, в результате которого погибло 19 человек.
Суд установил, что обвиняемый, 30-летний Уэмацу Сатоси, способен нести уголовную ответственность за нападение на людей в «Цукуи Ямаюри-эн» в г. Сагамихара преф. Канагава.
Рано утром 26 июля 2016 года Уэмацу убил 19 пациентов в возрасте от 19 до 70 лет и ранил 24 других, а также двух работников учреждения, как говорится в решении суда.
Судья Аонума Киёси, вынося смертный приговор, которого требовала прокуратура, указал на сильное намерение убийства и серьёзность последствий действий преступника. В центре внимания суда была способность убийцы нести уголовную ответственность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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