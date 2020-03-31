Окончательно утверждён смертный приговор совершившему массовое убийство в Сагамихара преступнику

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Йокогама, 31 марта (Jiji Press). Смертный приговор стал окончательным для преступника, убившего и ранившего в общей сложности в 2016 году 45 человек в доме престарелых для умственно отсталых людей в городе Сагамихара преф. Канагава.

30-летний Уэмацу Сатоси 30 марта отозвал поданную его адвокатом апелляцию на смертный приговор, вынесенный ему недавно региональным судом, это был крайний срок для подачи апелляции.

Крайне редко приговор о смертной казни выносят после первого судебного разбирательства.

«Я не буду подавать апелляцию независимо от того, какое решение вынесено, – сказал Уэмацу в ходе судебного разбирательства в окружном суде Йокогамы. Он также сказал в интервью для СМИ: «Я полностью изложил свои требования во время судебного разбирательства в окружном суде, и переход ко второму и третьему судебным процессам занял бы слишком много времени. Это неправильно».

16 марта окружной суд Йокогамы приговорил Уэмацу, бывшего работника дома престарелых «Цукуи Ямаюри-эн» в г. Сагамихара преф. Канагава, за нападения и убийства, согласившись с требованиями прокуратуры и признав, что он в полной мере способен нести уголовную ответственность и не находился в невменяемом состоянии во время нападения.

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