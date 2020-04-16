В Осаке малому бизнесу будут выплачивать дотации в размере 1 млн йен в связи с приостановкой деятельности из-за коронавируса

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Осака, 15 апреля (Jiji Press). Губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми объявил, что администрация приступила к рассмотрению плана предоставить дотации в размере 1 млн йен малым компаниям и микропредприятиям в связи с кризисом коронавируса в Осаке.

На пресс-конференции он сказал, что каждый отдельный предприниматель, остановивший бизнес в соответствии с запросом префектуры о временном закрытии в связи с распоряжением центрального правительства о введении чрезвычайного положения, получит 500 000 йен.

Префектура собирается осуществить платежи в начале мая, при этом расходы будут равными долями распределяться между префектурой и муниципальными органами власти.

Выплаты будут предоставлены компаниям, останавливающим бизнес по запросу до 6 мая, последнего дня периода, указанного в извещении о чрезвычайном положении. Этим предложением могут воспользоваться около 60 000 предприятий префектуры, общая сумма выплат составит десятки миллиардов йен.

Правительство префектуры включит эти расходы в запланированный дополнительный бюджет, который будет составлен в конце этого месяца для обеспечения необходимых финансовых ресурсов. Будет использована помощь в виде грантов на ревитализацию местного бизнеса от центрального правительства и фонда фискальной корректировки префектуры.

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