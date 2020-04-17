В Японии вновь закрывают школы из-за коронавируса

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Токио, 16 апреля (Jiji Press). В начале этого месяца в Японии вновь открылось множество школ после экстренного закрытия, запрошенного правительством. Однако в условиях затяжной эпидемии коронавируса их вновь закрыли.

В префектуре Ибараки на западе страны губернатор Оигава Кадзухико решил с 20 апреля закрыть школы, управляемые префектурой.

Согласно данным совета по образованию префектуры, решение было принято после проведения церемоний поступления в школу и начала учебного года 6 и 7 апреля в префектуральных и других школах.

На фоне разворачивающейся эпидемии правительство Японии в конце февраля издало запрос о закрытии школ по всей стране до конца весенних каникул.

7 апреля учащиеся последнего курса средней школы Хитати-дайити подали в совет по образованию запрос на закрытие школ в префектуре в надежде обуздать распространение нового коронавируса. Более 30 процентов всех учащихся последнего года обучения (9 апреля 82 человека, 10 апреля 76 человек) в школе отказались посещать занятия 9 и 10 апреля. Движение по закрытию школ наблюдается и в других префектурах. В преф. Сидзуока школы начали открывать с 6 апреля, однако ввиду передвижения людей из Токио и преф. Канагава, где действует чрезвычайное положение, решили вновь закрыть их до 26 апреля. Хотя случаев заражения в самой префектуре по сравнению со столицей и преф. Канагава немного, за период с 1 по 9 апреля совет по образованию получил 1576 электронных писем и 332 телефонных звонка, из обратившихся 99% были против открытия школ. Совет объявил, что в условиях, когда имеется хотя бы небольшая вероятность заражения, принять решение об открытии крайне сложно.

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