В Японии с момента начала эпидемии инфицировано более 10 000 человек, умерло 204 человека

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Токио, 16 апреля (Jiji Press). За день в Японии выявлено 570 новых случаев инфекции, и количество инфицированных в стране превысило 9200. Вместе с инфицированными на борту круизного лайнера Diamond Princess общее количество превысило 10 000 человек.

В Токио умерло 3 человека, в преф. Сайтама и Фукуока – по 2, в преф. Канагава, Миэ, Хёго, Ойта, Окинава – по 1 человеку. Всего умерло 204 человека, включая заражённых на круизном лайнере. Смерти от болезни в преф. Миэ, Ойта и Окинава случились впервые.

В Токио за день отмечено 149 случаев заражения, для 103 из них пути заражения установить не удалось, всего в Токио инфицировано 2595 человек. В Осака – 52 новых случая, всего более 1000 человек.

Умершая в больнице «Фукуока токусю» в Фукуоке женщина 80-89 лет заразилась в стационаре больницы, куда попала из-за другой болезни. ПЦР-тестирование 130 человек выявило инфекцию у 8 человек, пациентов и медперсонала. Префектура предполагает высокую возможность внутрибольничного заражения.

В г. Фукуяма заразились ученица средних классов и ученик младших классов, дети работника компании 30-39 лет, у которого уже было выявлено заражение. До 10 апреля они продолжали посещать школу. Инфицирована оказалась воспитательница детского сада 50-59 лет.

В преф. Канагава инфицирован врач-хирург 30-39 лет.

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