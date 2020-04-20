В Японии количество заразившихся новым коронавирусом внутри страны превысило 10 000 человек

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Токио, 18 апреля (Jiji Press). На 18 апреля количество зарегистрированых случаев коронавирусной инфекции без учёта инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess превысило 10 000. С момента первого заражения количество инфицированных достигло отметки в 5000 человек примерно за три месяца, 9 апреля, и удвоилось за следующие 9 дней. После объявления чрезвычайного положения 7 апреля прошло 10 дней, но распространение инфекции пока остановить не удалось.

18 апреля было зарегистрировано более 550 новых случаев заражения по стране. Из них 181 в Токио, и в 124 случаях (около 70%) пути заражения неизвестны, общее количество инфицированных в столице составило 2975 человек.

За день в Токио умерло 5 человек, в преф. Хоккайдо и Тиба – по 2, в других, включая Осака, Тояма, Фукуока – 8 человек. Всего с учётом заразившихся на лайнере умерло 237 человек.

Больше всего инфекций в столице, далее идут преф. Осака (1163), Канагава (755), Тиба (669). Особое предупреждение выпущено для 13 префектур, и особенно в Токио наблюдается увеличение случаев, когда пути заражения неизвестны.

На Хоккайдо, где с конца февраля было объявлено чрезвычайное положение по префектуре, на какое-то время удалось снизить количество новых инфекций в день, однако 18 апреля вновь зарегистрировано рекордное количество в 38 инфицированных, из них 13 – пациенты Государственного центра лечения онкологических заболеваний на Хоккайдо, всего в нём инфицировано 30 человек.

Кластерное (групповое) внутрибольничное заражение предполагают и в одной из больниц в Осаке, где инфекцию обнаружили у 41 человека.

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