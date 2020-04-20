В Токио количество инфицированных превысило 3000 человек
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 19 апреля (Jiji Press). По данным столичной администрации, общее число случаев коронавирусной инфекции в Токио выросло до 3082, за 19 апреля подтверждено заражение 107 человек.
Общее число заражений в Токио составило 3082. 17 апреля был подтверждён 201 случай заражения, 18 апреля – 181 случай.
В столице первый случай заражения был отмечен 24 января, а общее число случаев заражения за последующие полтора месяца составило 78.
Темпы роста начали ускоряться в конце марта. С 4 апреля стали регистрировать более 100 заражений ежедневно, и число инфицированных увеличилось более чем на 2300 человек.
По всей стране за 19 апреля зарегистрировано более 250 случаев инфекции. В Хиросиме отмечена первая смерть от инфекции, умерла женщина 80-89 лет, а всего в стране 19 апреля умерло 14 инфицированных. Общее количество умерших в связи с коронавирусом в Японии, включая инфицированных на борту круизного лайнера Diamond Princess, составило 251 человек.
Большую часть в общем количестве занимают молодые люди, и многие из них не знают о путях заражения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- При отсутствии мер предосторожности в Японии может серьёзно заболеть 850 000 человек
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Другие статьи о ситуации с коронавирусом