В Японии с 20 апреля до 6 мая 1910 ресторанов McDonald's будут работать только на вынос и обслуживать заказы на дом

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Токио, 19 апреля (Jiji Press). Компания McDonald's заявила, что с 20 апреля по 6 мая клиенты не смогут поесть в 1910 ресторанах в 13 префектурах, чтобы предотвратить заражение новым коронавирусом.

13 префектур, в том числе Токио и Осака, были особо отмечены правительством в объявлении о чрезвычайном положении для принятия более жёстких мер против распространения коронавируса.

В ресторанах McDonald's Japan продолжит принимать заказы на вынос, на доставку на дом и обслуживать покупателей на автомобилях (на вынос).

В 8 префектурах обслуживание в зале остановится с 8 вечера до 5 утра следующего дня, приостановлена работа ресторанов в оживлённых торговых районах.

В связи с дальнейшим распространением инфекции компания решила усилить меры по защите клиентов и сотрудников ресторана.

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