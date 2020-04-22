В Японии фьючерсные сделки по нефти оказались убыточными в условиях распространения коронавируса

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Токио, 21 апреля. (Jiji Press). Крупные японские оптовые торговцы нефтью оказались в убытке в 2019 финансовом году, который закончился в марте. Цены на сырую нефть сильно упали. Экономический застой, вызванный новым кризисом коронавируса, ослабил спрос на энергию.

Лидер отрасли JXTG Holdings Inc., вероятно, сообщит о консолидированном чистом убытке в 300 млрд йен за последний финансовый год. В 2018 финансовом году эта компания имела чистую прибыль в 322,3 млрд йен.

21 апреля их конкурент, Idemitsu Kosan Co., объявил, что он готовится к консолидированному чистому убытку в 25 млрд йен за 2019 финансовый год, при чистой прибыли в 81,4 млрд йен в 2018 году.

Из-за коронавирусного кризиса спрос на энергию может сильно упасть. 20 апреля на Нью-йоркской бирже, где формируются мировые цены, впервые в истории фьючерсная цена на нефть оказалась отрицательной. Спрос на сырую нефть на апрель-июнь 2020 года упал на 20%. Цукиока Такаси, президент Idemitsu и глава Ассоциации торговли нефтью, сказал, что одним из выходов из ситуации является снижение нагрузки нефтеперерабатывающих заводов.

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