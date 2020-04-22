В Японии фьючерсные сделки по нефти оказались убыточными в условиях распространения коронавируса
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 21 апреля. (Jiji Press). Крупные японские оптовые торговцы нефтью оказались в убытке в 2019 финансовом году, который закончился в марте. Цены на сырую нефть сильно упали. Экономический застой, вызванный новым кризисом коронавируса, ослабил спрос на энергию.
Лидер отрасли JXTG Holdings Inc., вероятно, сообщит о консолидированном чистом убытке в 300 млрд йен за последний финансовый год. В 2018 финансовом году эта компания имела чистую прибыль в 322,3 млрд йен.
21 апреля их конкурент, Idemitsu Kosan Co., объявил, что он готовится к консолидированному чистому убытку в 25 млрд йен за 2019 финансовый год, при чистой прибыли в 81,4 млрд йен в 2018 году.
Из-за коронавирусного кризиса спрос на энергию может сильно упасть. 20 апреля на Нью-йоркской бирже, где формируются мировые цены, впервые в истории фьючерсная цена на нефть оказалась отрицательной. Спрос на сырую нефть на апрель-июнь 2020 года упал на 20%. Цукиока Такаси, президент Idemitsu и глава Ассоциации торговли нефтью, сказал, что одним из выходов из ситуации является снижение нагрузки нефтеперерабатывающих заводов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- При отсутствии мер предосторожности в Японии может серьёзно заболеть 850 000 человек
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Премьер-министр Японии Абэ Синдзо объявил о введении чрезвычайного положения для Токио и других регионов в связи с коронавирусом
- До отметки в 1000 инфицированных прошло 65 дней, до 2000 – 11 дней: как распространяется коронавирус в Японии
- Другие статьи о ситуации с коронавирусом