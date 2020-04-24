На итальянском круизном судне в Нагасаки обнаружено ещё 43 заразившихся коронавирусом
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Нагасаки, 24 апреля (Jiji Press). Еще у 43 членов экипажа итальянского круизного корабля, пришвартованного в городе Нагасаки, выявлкен положительный результат теста на новый коронавирус, как сообщает администрация префектуры Нагасаки.
Общее количество инфицированных на круизном корабле Costa Atlantica теперь выросло до 91.
23 апреля администрация префектуры взяла образцы для тестов у 208 членов экипажа, 43 из них оказались заражены.
Как сообщает администрация префектуры, среди этих 43 нет никого с тяжёлыми симптомами. Планируется собрать образцы у остальных членов экипажа 24 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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