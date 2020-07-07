Неизбежное влияние внесённых в российскую Конституцию поправок на переговоры о территориях в отсутствие перспектив встреч на высшем уровне

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Внесение в Конституцию Российской Федерации изменений, предусматривающих запрет на отчуждение территории, окончательно утверждено. В связи с этим российская сторона, как ожидается, займет еще более твердую позицию и по проблеме Северных территорий, что неминуемо отразится на переговорах о заключении мирного договора, включающего решение территориального вопроса. При отсутствии перспектив проведения встреч между Японией и Россией на высшем уровне из-за влияния коронавирусной инфекции в сложившихся обстоятельствах представляется еще более затруднительным добиться прорыва за оставшееся время пребывания премьер-министра Абэ Синдзо на посту главы Либерально-демократической партии – до сентября будущего года.

В связи с внесением поправок в российскую Конституцию генеральный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ на пресс-конференции 2 июля вновь заявил о неизменности японской позиции: «Мы намерены продолжать вести упорную работу, исходя из основополагающего подхода, который состоит в заключении мирного договора после решения территориальной проблемы».

В новую Конституцию вошло положение, согласно которому «за исключением демаркации границ с соседними государствами недопустимы действия или призывы, направленные на отчуждение территории». Это вызывает опасения о том, что данное положение станет новым препятствием на переговорах о территориях.

Правительство Японии ведет переговоры на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года, ясно обозначившей передачу гряды Хабомаи и острова Сикотан после заключения мирного договора. На основании того, что это было подтверждено в ноябре 2018 года достижением согласия с президентом Путиным, премьер-министр (со слов источника в руководстве МИД Японии) придерживается позиции: «Переговоры о территориях уже начаты, и никакого влияния изменение Конституции не окажет». «Данное положение в документе указывает на Украину и Крымский полуостров, а к Японии оно не имеет никакого отношения», – заранее провел черту другой источник в правительстве.

Между тем российская сторона выдвигает на переговорах с Японией требование признать, что четыре северных острова «стали российской территорией в результате Второй мировой войны». В новой Конституции говорится о «недопустимости принижения» победы бывшего Советского Союза во Второй мировой войне, что можно воспринимать как основание, подкрепляющее притязания российской стороны.

Отсутствуют и перспективы реализации встреч на высшем уровне, которым правительство Японии отводит роль рычага в переговорах. Из-за коронавируса нового типа было отменен Восточный экономический форум, провести который планировалось в сентябре во Владивостоке. Организация Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в формате видеоконференции также не позволит воспользоваться ею в качестве площадки для ведения дипломатии на уровне глав государств. Даже путь использования «персональных доверительных отношений» с президентом Путиным, на которые полагается премьер-министр, закрыт в сложившихся обстоятельствах.

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