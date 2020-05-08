Премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент России Владимир Путин поговорили о сотрудничестве в отношении борьбы с коронавирусом
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Токио, 8 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо и президент России Владимир Путин подтвердили, что их страны будут продолжать тесно сотрудничать, чтобы как можно скорее победить новый коронавирус.
В ходе телефонных переговоров оба лидера также подтвердили свои намерения продолжить переговоры по вопросам отношений двух стран, в том числе о заключении мирного договора после Второй мировой войны.
Япония и Россия не смогли заключить мирный договор из-за территориального спора, касающегося островов в Тихом океане.
Переговоры Абэ и Путина прошли впервые с сентября прошлого года, когда они встретились во Владивостоке. Телефонные переговоры проводились по просьбе японской стороны.
Абэ и Путин договорились о сотрудничестве по выпуску комплектов для тестирования на коронавирус совместного японско-российского предприятия.
Абэ планировал приехать на церемонии 9 мая, связанные с 75-летием победы над Германией, и встретиться с Путиным, но планы изменились из-за распространения коронавируса. Как сообщает администрация российского президента, японский премьер-министр в ходе переговоров поздравил с 75-летием победы во Второй мировой войне. Заместитель генерального секретаря Кабинета министров Окада Наоки, присутствовавший при разговоре, на пресс-конференции сказал, что следующая встреча на высшем уровне будет согласована по дипломатическим каналам после рассмотрения возможностей в ситуации распространения коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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