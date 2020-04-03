Японско-российская программа безвизовых поездок приостановлена из-за коронавируса
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Токио, 2 апреля (Jiji Press). Начало программы безвизового обмена между Японией и Россией в этом году будет отложено в связи с кризисом коронавируса, как сообщили источники в правительстве Японии.
Российская сторона обеспокоена тем, что новый коронавирус может проникнуть на находящиеся под контролем России острова, которые охватывает программа обмена, в условиях роста количества инфицированных в Японии, сообщают источники.
Японская сторона планирует начать программу в этом году в июле, обычно она начинается в мае. Острова являются предметом территориального спора двух стран.
Правительства Японии и России планировали провести переговоры на Сахалине в российском Дальневосточном регионе 12 марта, чтобы определить график работы программы на этот год. Однако, по словам источников, Россия отказалась вести переговоры из-за резкого увеличения случаев инфицирования коронавирусом на Хоккайдо, который расположен недалеко от Сахалина.
Хотя с тех пор обе стороны продолжали координировать деятельность (главным образом через электронную почту), в ходе переговоров значительного прогресса нет, что отражает серьёзную обеспокоенность в России по поводу ситуации с вирусом в Японии, сообщили источники.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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