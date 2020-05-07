Япония продлевает чрезвычайное положение по коронавирусу до 31 мая
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Токио, 4 мая (Jiji Press). В рамках борьбы с вирусом, вызывающим респираторное заболевание COVID-19, правительство Японии 4 мая продлило режим чрезвычайного положения в стране до 31 мая.
На пресс-конференции премьер-министр Абэ Синдзо призвал людей к взаимопониманию и сотрудничеству, а также принес извинения за продление режима ЧП, сказав, что осознает свою ответственность за принятое решение.
Правительство рассматривает возможность частичной отмены чрезвычайного положения до 31 мая, в зависимости от результатов промежуточной экспертизы распространения вируса и вопросов оказания медицинской помощи, которая должна состояться 14 мая.
«Если эксперты посчитают такой шаг целесообразным, чрезвычайное положение будет отменено до наступления даты его истечения», - сказал Абэ на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.
Также Абэ сообщил, что в 13 префектурах, где действует особое уведомление о коронавирусе, требования о самоизоляции и закрытии предприятий остаются в силе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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