Суд в Токио признал бывшего работника SoftBank виновным в передаче коммерческих секретов российскому дипломату
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Токио, 9 июля (Jiji Press). Токийский районный суд приговорил бывшего сотрудника SoftBank к двум годам тюремного заключения с отсрочкой на четыре года за передачу конфиденциальной корпоративной информации представителю российской дипломатической службы в Японии.
По решению суда также Араки Ютака (48 лет), бывший начальник главного управления SoftBank, крупнейшего японского оператора мобильной связи, обязан уплатить штраф в размере 800 000 йен.
Сторона защиты признала обвинения в получении конфиденциальных документов в нарушение закона о недобросовестной конкуренции.
Обвинение требовало двухлетнего тюремного заключения и штрафа в размере 1 миллиона йен.
Судья Акамацу Рёта отметил разглашение коммерческих тайн радиосетей, которые являются важной социальной инфраструктурой, продуманность и злонамеренность преступных действий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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