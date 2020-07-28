Компания Fujifilm будет сотрудничать с американской компанией в производстве вакцины от нового коронавируса

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Токио, 27 июля (Jiji Press). Филиал японской корпорации Fujifilm Corp. выиграл контракт на производство лекарственного вещества для вакцины от коронавируса, разработанного американской биотехнологической компанией Novavax Inc.

Компания Diosynth Biotechnologies, дочернее предприятие Fujifilm, уже приступила к производству первой партии будущей вакцины.

В клинических испытаниях, намеченных на осень, примут участие 30 000 человек.

Первые клинические испытания вероятной вакцины, созданной на основе генетической последовательности коронавируса, вызывающего респираторное заболевание COVID-19, начались в Австралии в мае.

Гонка в разработке коронавирусных вакцин усиливается во всем мире. В Японии ведутся клинические испытания фармацевтического стартапа AnGes Inc., работают и другие компании, в том числе Shionogi & Co.

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