У работника службы охраны министра обороны Японии выявили заражение коронавирусом
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Токио, 29 июля (Jiji Press). У работника службы охраны министра обороны Японии Коно Таро выявили заражение новым коронавирусом.
По данным источников в министерстве обороны, проведенный 28 июля тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) показал, что министр не заражён, он продолжит работать в обычном режиме и дальше с 29 июля.
Источники сообщили, что охранник дежурил у министра утром 27 июля, а потом работал в ночную смену в токийском департаменте полиции.
После ухода из департамента утром 28 июля у охранника появились такие симптомы, как повышение температуры до 38 градусов по Цельсию и нарушения вкусовых ощущений.
Источники сообщили, что у него в ходе проведенной в тот же день соответствующими учреждениями проверки выявили положительный результат теста. По словам источников, охранник во время службы был в маске.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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