Япония и Китай работают над скорейшим возобновлением поездок между двумя странами

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его китайский коллега Ван И договорились начать совместную работу по возобновлению поездок между двумя странами.

Соглашение о скорейшем ослаблении вызванных коронавирусом ограничений на поездки, особенно в деловых целях, было заключено во время телефонных переговоров по просьбе Пекина.

Мотэги и Ван также согласились с важностью оперативного и открытого обмена знаниями и открытиями о вирусе между правительствами Японии и Китая, и продолжения взаимного сотрудничества в реализации мер общественного здравоохранения на международном уровне.

Обсуждая вопрос о повторных вторжениях китайских береговых кораблей в территориальные воды Японии вокруг островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии, Мотэги призвал Китай к осторожности.

Он также выразил озабоченность Японии действиями Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом, в том числе введением в действие закона о национальной безопасности.

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