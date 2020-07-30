Япония и Китай работают над скорейшим возобновлением поездок между двумя странами
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Токио, 29 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и его китайский коллега Ван И договорились начать совместную работу по возобновлению поездок между двумя странами.
Соглашение о скорейшем ослаблении вызванных коронавирусом ограничений на поездки, особенно в деловых целях, было заключено во время телефонных переговоров по просьбе Пекина.
Мотэги и Ван также согласились с важностью оперативного и открытого обмена знаниями и открытиями о вирусе между правительствами Японии и Китая, и продолжения взаимного сотрудничества в реализации мер общественного здравоохранения на международном уровне.
Обсуждая вопрос о повторных вторжениях китайских береговых кораблей в территориальные воды Японии вокруг островов Сэнкаку, находящихся под управлением Японии, Мотэги призвал Китай к осторожности.
Он также выразил озабоченность Японии действиями Пекина по ужесточению контроля над Гонконгом, в том числе введением в действие закона о национальной безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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