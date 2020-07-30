В Японии ослабят ограничения на повторный въезд для иностранцев с 5 августа

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Токио, 29 июля (Jiji Press). Правительство Японии разрешит иностранным бизнесменам и студентам, имеющим позволяющую проживание в Японии визу, возвращаться в страну при определённых условиях начиная с 5 августа, сообщило министерство иностранных дел.

В настоящее время иностранным резидентам не разрешается въезжать в Японию из стран, на которые распространяется запрет на въезд из-за коронавируса. Но повторный въезд будет разрешен для тех, кто покидает Японию с разрешениями на въезд.

Среди условий – отрицательный результат теста ПЦР на коронавирус, проведенного в течение 72 часов до отправления в Японию.

По прибытии такие иностранные граждане должны будут пройти еще один тест ПЦР и провести в самоизоляции две недели.

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