За 2 августа в Японии выявили 1336 случаев заражения новым коронавирусом
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Токио, 2 августа (Jiji Press). В Японии за 2 августа выявлено 1336 новых случаев заражения новым коронавирусом. Этот показатель выше 1300 четвёртый день подряд.
В Токио выявлено 292 новых случая, впервые за четыре менее 300, хотя 1 августа обнаружили 472 случая заражения.
Случаи инфекции заметно возросли за пределами примыкающих к столице районов.
В префектуре Миядзаки в юго-западной Японии сообщают о 30 новых случаях, в префектуре Нагасаки – о 23 случаях, в префектуре Миэ в центральной части страны – о 12 случаях, это самые высокие показатели выявленных за день заражений в этих префектурах, в то время как в преф. Окинава, самой южной префектуре страны, выявлено 64 случая, это второй по величине показатель заражений за день.
В префектуре Сайтама, к северу от Токио, 74 человека дали положительный результат на вирус, этот показатель равен рекордному, который отметили днём ранее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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