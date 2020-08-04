Общее количество заражений коронавирусом в Японии превысило 40 000

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Токио, 3 августа (Jiji Press). Общее количество заражений новым коронавирусом в Японии, включая инфекции среди пассажиров круизных судов и членов экипажа, превысило 40 000 человек.

Темпы распространения инфекции ускоряются. После выявления первого инфицированного в Японии 16 января общее число к 16 апреля превысило 10 000, к 3 июля – 20 000, и к 25 июля – 30 000.

3 августа в Токио выявлено 258 инфицированных, и число выявленных случаев заболевания в столице за день превышало 200 в течение семи дней подряд. 170 из них – люди в возрасте от 20 до 39 лет. К 3 августа серьёзные симптомы наблюдаются у 15 человек, как сообщает администрация Токио.

В префектуре Айти в центральной части страны выявлено 125 инфицированных, ежедневный показатель превышает 100 седьмой день подряд. В префектуре Осака в западной части Японии обнаружен 81 случай, впервые за семь дней эта цифра была ниже 100.

В префектуре Миэ, прилегающей к Айти, 10 студентов медицинского факультета Университета Миэ заразились коронавирусом. Администрация префектуры определило это как групповое заражение.

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