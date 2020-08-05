ВВП Японии за период с апреля по июнь упал на 27%

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3 августа Кабинет министров опубликовал данные пересмотра реального ВВП за период с января по март, сокращение составило 0,6% (2,2% в годовом исчислении) по сравнению с предыдущим кварталом, снижение наблюдалось в течение двух кварталов подряд. Экономическая активность в период с апреля по июнь приостановилась в связи с объявлением чрезвычайной ситуации из-за распространения инфекции. Двенадцать частных аналитических центров в среднем прогнозируют падение на 27,0% за год, это будет наибольшее снижение за послевоенное время.

Пересмотренные значения ВВП за период с января по март составлены по результатам статистического исследования предприятий, опубликованным в конце июля. Инвестиции замедлились, однако выросли частные накопления, благодаря чему реальный ВВП остался на уровне опубликованного в июне пересмотренного показателя.

Кабинет министров объявит предварительную оценку ВВП за апрель-июнь 17 августа. Из-за самоизоляции и приостановки деятельности торговых предприятий падение реального ВВП предположительно превысит показатель за январь-март 2009 года (17,8% в годовом исчислении), наблюдавшийся после кризиса, связанного с банкротством банка Lehman Brothers.

Частное потребление, основная опора внутреннего спроса, резко снизилось, и 12 частных аналитических центров предполагают снижение на 7% по сравнению с предыдущим кварталом, ВВП падает уже третий квартал подряд. «Нихон сого кэнкюдзё» говорит о том, что «Гостиничный бизнес, общественное питание, туризм и развлечения испарились». Ожидается снижение капитальных инвестиций на 3,5%. Из-за снижения корпоративной прибыли инвестиции откладывают или отменяют.

Прогнозируется снижение экспорта на 18,8%, что связано с резким сокращением экспорта в страны Европы и США, где особенно широко распространилась инфекция. Оказывает влияние и исчезновение расходов иностранных туристов в Японии, что считается одной из статей экспорта.

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