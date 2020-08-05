В Японии за 4 августа выявлено 1239 случаев заражения новым коронавирусом
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Токио, 4 августа (Jiji Press). В Японии выявлено 1239 новых случаев заражения новым коронавирусом, общее число инфекций за всё время, в том числе среди пассажиров круизных судов и членов экипажа, достигло 42 174. Количество выявленных заражений за день впервые за два дня оказалось выше 1000.
В Токио выявлено 309 новых случаев. Ежедневное количество впервые за три дня превысило 300, и держится на уровне выше 200 восьмой день подряд.
По данным столичной администрации, из общего количества в Токио 31 человек заразился через инфицированных членов семьи, 23 во время совместных ужинов, и 17 на рабочих местах. Количество случаев заражения, которые могут быть связаны с «ночной жизнью» города, составило всего 10.
Из 309 зараженных людей в Токио 130 в возрасте 20-29 лет, а 63 – в возрасте 30-39 лет. Общее количество заражений в Токио увеличились до 14 022. На 4 августа 22 человека находились в тяжёлом состоянии, днём ранее – всего 7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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