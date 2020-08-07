В Хиросиме провели церемонии в связи с 75-летней годовщиной атомной бомбардировки

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Жители Хиросимы провели церемонии 75-й годовщины атомной бомбардировки города войсками США, скорбя по жертвам и молясь о мире. В церемониях приняло участие 785 человек, включая премьер-министра Абэ Синдзо.

Мацуи Кадзуми, мэр Хиросимы, в Декларации мира во время ежегодной церемонии Мемориала мира, проведенной в Мемориальном парке мира Хиросимы, призвал правительство Японии ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, чтобы «усилить свою роль посредника между государствами, обладающими ядерным оружием, и не имеющими такого оружия».

«Как единственная страна, подвергшаяся ядерной атаке, Япония должна убедить мировую общественность присоединиться к настроениям Хиросимы», – подчеркнул мэр.

Премьер-министр Абэ Синдзо в своем выступлении сказал, что правительство будет придерживаться трёх безъядерных принципов и поведёт международное сообщество к цели построения мира без ядерного оружия.

Участники церемонии, в том числе представители 83 стран и Европейского Союза, провели безмолвную молитву в 8:15, в тот же час дня, когда была сброшена атомная бомба 6 августа 1945 года.

７５回目の広島原爆の日を迎え、祈りをささげる女性。奥は原爆ドーム＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

式典が始まった平和記念公園＝６日午前、広島市中区

平和記念式典で、黙とうする参列者＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

平和記念式典で、平和宣言を読み上げる広島市の松井一実市長＝６日午前、広島市中区

平和記念式典で、原爆死没者名簿を慰霊碑に納める広島市の松井一実市長（右）と遺族代表＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

平和記念式典で、献花に向かう被爆者代表＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

平和記念式典で、平和への誓いを読み上げるこども代表の長倉菜摘さん（右）と大森俊佑さん＝６日午前、広島市中区

平和記念式典で披露されたひろしま平和の歌＝６日午前、広島市中区の平和記念公園

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Хиросима ядерное оружие Jiji Press