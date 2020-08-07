В Хиросиме провели церемонии в связи с 75-летней годовщиной атомной бомбардировки

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Хиросима, 6 августа (Jiji Press). Жители Хиросимы провели церемонии 75-й годовщины атомной бомбардировки города войсками США, скорбя по жертвам и молясь о мире. В церемониях приняло участие 785 человек, включая премьер-министра Абэ Синдзо.

Мацуи Кадзуми, мэр Хиросимы, в Декларации мира во время ежегодной церемонии Мемориала мира, проведенной в Мемориальном парке мира Хиросимы, призвал правительство Японии ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, чтобы «усилить свою роль посредника между государствами, обладающими ядерным оружием, и не имеющими такого оружия».

«Как единственная страна, подвергшаяся ядерной атаке, Япония должна убедить мировую общественность присоединиться к настроениям Хиросимы», – подчеркнул мэр.

Премьер-министр Абэ Синдзо в своем выступлении сказал, что правительство будет придерживаться трёх безъядерных принципов и поведёт международное сообщество к цели построения мира без ядерного оружия.

Участники церемонии, в том числе представители 83 стран и Европейского Союза, провели безмолвную молитву в 8:15, в тот же час дня, когда была сброшена атомная бомба 6 августа 1945 года.

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