Общее количество заразившихся за всё время эпидемии в Японии превысило 50 000

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Токио, 10 августа (Jiji Press). 10 августа в Японии подсчитали совокупное количество случаев заражения новым коронавирусом, включая инфекции среди пассажиров и членов экипажа круизных лайнеров.

Общее количество случаев инфекции к 10 августа выросло примерно на 20 000 за 16 дней и превысило 50 000 всего через семь дней после того, как 3 августа оно превысило 40 000.

10 августа у 839 человек тесты показали положительный результат на вирус, в том числе у 197 человек в Токио. Ежедневное количество новых случаев заболевания в японской столице впервые за 14 дней упало ниже 200.

Из выявленных за день инфицированных в Токио 65 человек – в возрасте от 20 до 29 лет, 45 – от 30 до 39 лет, всего 56%. Из остальных 34 человека – в возрасте 40-49 лет, 22 – 50-59 лет, 8 – от 10 до 19 лет, 7 – 70-79 лет, 6 – до 10 лет, 5 – 60-69 лет и 5 – 80-89 лет.

На 10 августа количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Токио составляло 1682 человека, это самый высокий показатель с момента начала сбора данных 12 мая. 24 человека находились в тяжёлом состоянии – на одного больше, чем в предыдущий день. Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Токио достигло 16064.

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