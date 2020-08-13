За 12 августа в Токио выявили 222 случая заражения новым коронавирусом

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Токио, 12 августа (Jiji Press). Администрация Токио заявила, что у 222 человек было выявлено заражение новым коронавирусом. Ежедневное количество заражений в столице превысило 200 впервые за три дня.

По данным столичной администрации, около 60% вновь выявленных инфицированных – люди в возрасте от 20 до 39 лет.

За всё время в Токио зарегистрировано 16 474 случая заболевания коронавирусом, из них 21 пациент с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии.

Число умерших от пандемии в стране выросло до 1078 – о новых смертях сообщили администрации префектур Сайтама, Сига, Осака и Кагосима.

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