13 августа количество выявленных случаев заражения в Японии вновь превысило 1000

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии 13 августа составило 1172, превысив 1000 впервые за четыре дня.

В Токио выявлено 206 случаев заражения новым коронавирусом. Около половины инфицированных – люди в возрасте от 20 до 39 лет. Доля тех, кто старше 40 лет, превысила 40%.

Общее количество заболевших в столице Японии выросло до 16 680. Число тяжелобольных пациентов не изменилось по сравнению с 12 августа, в Токио тяжёлые симптомы наблюдаются у 21 человека.

В префектуре Канагава сообщают о 123 новых случаях коронавируса, это на данный момент второй показатель по величине в стране. В префектуре Айти в центре страны число выявленных за день заражений достигло 109, впервые за три дня превысив 100. В префектуре Фукуока на юго-западе Японии было зарегистрировано 144 новых случая заболевания, их число превысило 100 впервые за четыре дня.

Общее число смертей, связанных с коронавирусом, в Японии выросло до 1088, при этом было зарегистрировано девять новых смертей, в том числе три в префектуре Осака и две в Токио.

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