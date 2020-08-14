В Токио использование больничных мест, предназначенных для COVID-19, достигло 70%

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Сообщают, что около 70% больничных мест, предназначенных для пациентов с COVID-19 в Токио, заняты.

Число госпитализированных пациентов с COVID-19 в столице Японии выросло примерно в шесть раз с 1 июля до 12 августа, с 280 до 1659, это уже 69,1% от 2400 зарезервированных мест для таких больных (включая 100 мест для пациентов с тяжёлыми симптомами).

Занятость больничных мест приближается к максимуму из-за госпитализации бессимптомных пациентов и больных со слабо выраженными симптомами, как сказал Инокути Масатака, заместитель председателя Токийской медицинской ассоциации, на заседании столичной администрации 13 августа.

Он отметил необходимость разработки системы для эффективной изоляции людей с положительным результатом теста на COVID-19, не нуждающихся в госпитализации, при надлежащем наблюдении состояния их здоровья.

Столичная администрация планирует увеличить количество зарезервированных для таких больных мест до 2800.

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