Общее количество выявленных случаев заражения в Японии за прошедшую неделю выросло на 6461

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Токио, 17 августа (Jiji Press). Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Японии 10:00 17 августа составило 56 929, на 6461 больше, чем неделей ранее. Число умерших от вируса в стране увеличилось на 50, до 1117 человек.

Цифры приведены за последние шесть дней, поскольку понедельник 10 августа был национальным праздником.

В общее количество входят 712 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, помещённого на карантин в районе Йокогамы преф. Канагава в начале этого года, 149 членов экипажа другого круизного лайнера, Costa Atlantica, пострадавшего от групповой инфекции во время стоянки в городе Нагасаки на юге Японии, и 15 человек, которые вернулись в Японию рейсами, зафрахтованными правительством.

Наибольшее количество случаев заражения было зарегистрировано в Токио – 17 714, за неделю оно увеличилось на 1650, за ним следуют префектура Осака с 6845 случаями (рост за неделю на 953) и Канагава с 3854 случаями (рост на 548).

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