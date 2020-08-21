Налоговая служба выявила, что Карлос Гон использовал больше средств Nissan на личные нужды, чем утверждалось ранее

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Токио, 20 августа (Jiji press). Японские налоговые органы пришли к выводу, что бывший генеральный директор Nissan Motor Co. Карлос Гон использовал больше средств компании в личных целях, чем утверждалось ранее, сообщили информированные источники.

Токийское региональное налоговое бюро обнаружило, что Nissan не задекларировал налогооблагаемую прибыль в размере около 1 миллиарда йен за пять лет до марта 2019 года, ввиду того, что расходы, связанные с личным использованием Гоном самолёта, принадлежащего Nissan, и другие платежи не должны были учитываться при расчёте налога на прибыль в расходах компании.

В состав платежей, которые также считаются его личными расходами, включают пожертвование университету в Ливане и арендную плату, которую он платил за жильё в Токио и Париже.

Кроме того, бюро пришло к выводу, что деньги, которые он давал своей сестре в качестве платы за консультацию, являлись фиктивным платежом с целью сокрытия доходов, и обложило автопроизводителя штрафными налогами.

Nissan должен выплатить около 250 миллионов йен в счёт неуплаты налогов и штрафов, включая дополнительные налоги за занижение доходов.

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