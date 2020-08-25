Количество выявленных случаев заражения за день в Японии упало ниже 500

Новости

Токио, 24 августа (Jiji Press). В Японии за день выявлено 492 новых случая заражения новым коронавирусом, количество выявленных за день случаев упало ниже 500 впервые с 20 июля, когда оно составляло 418.

В Токио выявлено 95 случаев инфекции, этот показатель упал ниже 100 впервые с 8 июля. По данным токийской администрации, 24 августа в Токио было 38 тяжелобольных, что на одного меньше, чем в предыдущий день.

В префектуре Осака на западе страны число новых случаев заболевания достигло 60, в юго-западной префектуре Фукуока – 51, в префектуре Айти в центре страны – 43, и в префектуре Канагава к югу от Токио – 39. В префектуре Хёго рядом с преф. Осака выявлено 8 случаев заражения, их количество опустилось ниже 10 впервые с 20 июля.

При этом в префектуре Нагано выявлено 11 новых случаев, что является рекордным показателем выявленных заражений за день.

24 августа десять человек умерло по связанным с вирусом причинам, из них четыре – в префектуре Окинава и по два человека в Токио и Осаке; общее количество умерших увеличилось до 1213 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме