В Японии за день выявлено 717 заражённых

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Токио, 25 августа (Jiji Press). В Японии выявлено 717 новых случаев заражения коронавирусом, ежедневное количество случаев держится на уровне ниже 1000 в течение четырёх дней подряд.

В Токио выявлено 182 инфицированных, из них 49 человек в возрасте от 20 до 39 лет, 33 – от 30 до 49 лет и 25 – 50 лет и старше. Количество выявленных за день случаев заболевания в японской столице второй день подряд составляет менее 200. В Токио 34 тяжелобольных пациента, на 4 человека меньше, чем 24 августа.

Общее число умерших по связанных с вирусом причинам по стране увеличилось на 14 до 1230 человек. По три человека умерло в префектурах Канагава и Осака, два в Токио и по одному в префектурах Ибараки, Тиба, Айти, Киото, Фукуока и Окинава.

В префектуре Тиба, расположенной к востоку от Токио, заразились семь сотрудников гостиницы Ryokusuitei Katsuura Annex Suika в городе Кацуура. Администрация префектуры проверит состояние здоровья в общей сложности 359 клиентов, которые останавливались в отеле с 14 по 21 августа.

По данным префектуры, отель участвует в кампании правительства Японии Go To Travel, призванной помочь индустрии туризма смягчить последствия эпидемии нового коронавируса. Отель будет закрыт до конца сентября.

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