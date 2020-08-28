Японская компания Ushio выпустит устройство для уничтожения вируса

Здоровье

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 27 августа (Jiji Press). Японская компания Ushio сообщила, что 1 сентября выпустит для компаний оборудование, уничтожающее новый коронавирус ультрафиолетовым излучением, безопасным для человека.

Ushio собирается сначала предоставить устройство, по форме напоминающее небольшую коробку, в медицинские  учреждения и другие места, находящиеся на передовой борьбы с COVID-19.

Компания Ushio, производящая осветительное оборудование, надеется на спрос со стороны офисов компаний, школ и других учреждений, надеясь помочь в предотвращении распространения вируса.

Продукт Care222 излучает  ультрафиолетовые лучи с длиной волны около 222 нанометров, безвредные для кожи  или глаз человека.

Компания также повысила безопасность оборудования, разработав специальный источник света и оптический фильтр.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Jiji Press коронавирус