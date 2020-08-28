Японская компания Ushio выпустит устройство для уничтожения вируса

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Японская компания Ushio сообщила, что 1 сентября выпустит для компаний оборудование, уничтожающее новый коронавирус ультрафиолетовым излучением, безопасным для человека.

Ushio собирается сначала предоставить устройство, по форме напоминающее небольшую коробку, в медицинские учреждения и другие места, находящиеся на передовой борьбы с COVID-19.

Компания Ushio, производящая осветительное оборудование, надеется на спрос со стороны офисов компаний, школ и других учреждений, надеясь помочь в предотвращении распространения вируса.

Продукт Care222 излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны около 222 нанометров, безвредные для кожи или глаз человека.

Компания также повысила безопасность оборудования, разработав специальный источник света и оптический фильтр.

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