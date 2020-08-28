В Японии одобрен план Университета Кэйо по трансплантации клеток сердца, полученных из iPS-клеток

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Токио, 27 августа (Jiji Press). Группа экспертов Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии одобрила клинические исследования Университета Кэйо по трансплантации клеток сердечной мышцы, изготовленных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток), пациентам с сердечными заболеваниями.

Исследование будет проведено группой под руководством профессора Фукуды Кэйити на троих пациентах в возрасте от 20 до 74 лет, страдающих дилатационной кардиомиопатией, которая снижает способность сердца перекачивать кровь. Первая пересадка будет проведена не ранее конца этого года.

Исследователи будут использовать iPS-клетки, произведенные Университетом Киото из крови человека с особым иммунологическим типом с меньшим риском отторжения.

Команда превратит iPS-клетки в клетки сердечной мышцы и введёт около 50 миллионов таких клеток в сердце с помощью специального шприца. Иммунодепрессанты будут использоваться около полугода, и около года будут проверять, не приводит ли лечение к развитию опухоли или нерегулярному сердцебиению и восстанавливает ли оно функцию сердца.

В январе Университет Осаки провёл первую в мире трансплантацию клеток сердечной мышцы, созданных из iPS-клеток. В ходе терапии из клеток сердечной мышцы создали листы и наклеили на поверхность сердца пациента, чтобы выделяемое ими вещество помогало регенерации сердечных мышц; сами клетки, однако, быстро исчезли.

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