В Японии за день выявлено 440 случаев заражения

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Токио, 13 сентября (Jiji Press). За день в Японии выявлено 440 случаев заражения, впервые за шесть дней это число упало ниже 500.

С 22 августа ежедневное количество выявленных заражений оставалось ниже 1000.

Умерло шесть человек, из них двое в преф. Осака, общее количество умерших от COVID-19 выросло до 1460 человек.

В Токио за день выявлено 146 новых случаев заражения, из них 43 случая – люди 20-29 лет, наивысший показатель среди возрастных групп.

Число пациентов с тяжёлыми симптомами в Токио увеличилось на одного до 24.

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