В Японии за день выявлено 440 случаев заражения
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 сентября (Jiji Press). За день в Японии выявлено 440 случаев заражения, впервые за шесть дней это число упало ниже 500.
С 22 августа ежедневное количество выявленных заражений оставалось ниже 1000.
Умерло шесть человек, из них двое в преф. Осака, общее количество умерших от COVID-19 выросло до 1460 человек.
В Токио за день выявлено 146 новых случаев заражения, из них 43 случая – люди 20-29 лет, наивысший показатель среди возрастных групп.
Число пациентов с тяжёлыми симптомами в Токио увеличилось на одного до 24.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта