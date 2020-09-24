Разработчик подаст заявку на одобрение препарата «Авиган» в качестве лекарства от коронавируса

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Как сообщила 23 сентября компания Fujifilm Toyama Chemical, входящая в корпорацию Fujifilm, уже в октябре она намерена подать в Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявку на одобрение препарата «Авиган» в качестве средства для лечения коронавирусной инфекции нового типа. Компания подтвердила определенное улучшение состояния пациентов в ходе клинических испытаний в Японии. Если препарат получит одобрение, появится возможность его широкого использования медицинскими учреждениями.

Клинические испытания проводились с участием 156 пациентов, у которых симптомы не были выражены в тяжелой форме. При определении периода до того, как ПЦР-тест даст отрицательный результат, подтвердилось, что в то время как у пациентов, которые не получали «Авиган», продолжительность составила 14,7 суток, у пациентов, которые принимали препарат, срок составил 11,9 суток – короче на 2,3 суток.

За исключением уже известного снижения функций почек и печени, новых побочных эффектов подтверждено не было. Поскольку имеются опасения о возможном влиянии на плод, даже в случае одобрения препарат не будет разрешено давать беременным женщинам.

Созданный компанией Fujifilm Toyama Chemical «Авиган» одобрен для применения в Японии в качестве средства для лечения новых типов гриппа. Клинические испытания с целью подтвердить эффективность и безопасность при лечении коронавируса нового типа начались в марте. В случае одобрения препарат станет первым лекарством от коронавируса, созданным в Японии.

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