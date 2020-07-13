Университетские исследователи в Японии не выявили эффективность препарата Avigan в качестве лекарства от COVID-19
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Токио, 10 июля (Jiji Press). Противогриппозный препарат Avigan не оказал статистически значимого эффекта при лечении пациентов с новым коронавирусным заболеванием, как сообщили из Университета здравоохранения Фудзита.
Клинические исследования, проведенные университетом в префектуре Айти, осуществлялись на пациентах без симптомов и с лёгкими симптомами. 36 человек использовали Avigan с первого дня исследования, и 33 человека – с шестого дня.
Утром шестого дня вирус не был обнаружен в 66,7% первой группы и в 56,1% второй группы – разница, которая не является статистически значимой, сообщают из университета.
У первой группы также температура снизилась быстрее, чем у второй, но это также не было статистически значимым результатом, сообщили в университете. Также сообщается, что повышение уровня мочевой кислоты как побочный эффект приёма препарата наблюдалось у 84,1% пациентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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