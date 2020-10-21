Экс-чиновник не признает себя виновным в убийстве сына во время рассмотрении апелляционной жалобы
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Токио (Jiji Press) – 20 октября в Высоком суде Токио рассматривалась апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции по делу об убийстве бывшим высокопоставленным чиновником своего старшего сына в прошлом году.
Бывший замминистра сельского, лесного и рыбного хозяйства 77-летний Кумадзава Хидэаки, обвиняющийся в убийстве своего 44-летнего сына, был приговорен к шести годам тюремного заключения, однако его адвокаты настаивают, что убийство было совершено в порядке самообороны, так как Кумадзава опасался, что сын планирует убить его.
Сторона защиты заявила, что воздержалась от упоминания самообороны в суде первой инстанции, учитывая намерение Кумазавы искупить свои действия, однако теперь считает, что заявление о самообороне наиболее точно описывает ситуацию убийства.
Обвинение обратилось в Высокий суд Токио с прошением отклонить апелляцию защиты и оставить в силе приговор, вынесенный Кумадзаве окружным судом Токио в декабре прошлого года.
Согласно постановлению суда первой инстанции, во второй половине дня 1 июня 2019 года, находясь в доме своей семьи в районе Нерима в Токио, Кумазава несколько раз ударил своего сына Эйитиро в шею и грудь кухонным ножом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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