В Японии подтверждено 877 новых случаев коронавируса

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Токио (Jiji Press) - 31 октября число лиц в Японии, у которых было подтверждено заражение новым коронавирусом, составило 877 человек.

С пятницы количество смертей, вызванных вирусом, выросло на 14, достигнув показателя 1783 смерти, при этом сразу четыре новых случая со смертельным исходом были зарегистрированы в префектуре Осака на западе Японии.

В Токио положительный результат на коронавирус показали 215 человек, при этом ежедневное количество заболевших в японской столице превышает 200 человек третий день подряд. Самую многочисленную группу заболевших - 51 человек - составили лица в возрасте от 30 лет. За ними расположились люди в возрасте от 20 до 36 лет и старше 40 лет (по 42 случая в каждой из групп), а на людей в возрасте 65 лет и старше приходится 31 случай заболевания. По сведениям Токийского столичного правительства, по сравнению с предыдущим днем число тяжелобольных пациентов в Токио увеличилось в два раза, достигнув 33 человек.

На Хоккайдо был вновь подтвержден 81 случай заражения, в том числе 54 человека заболели в Саппоро, столице этой самой северной префектуры Японии. На Хоккайдо второй день подряд число новых случаев заражения бьет все рекорды. Новые очаги инфекции были обнаружены в заведении общественного питания в районе ночной жизни Сусукино в Саппоро и в учреждении для пожилых людей с деменцией.

Из префектуры Айти сообщили о 97 подтвержденных новых случаях заболевания. Таким образом, количество заболевших в этой центральной префектуре впервые превысило 90 с 21 августа. Число новых случаев заболевания в Осаке достигло 143, превышая показатель 100 заболевших в течение пяти дней подряд.

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