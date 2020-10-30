В Японии за всё время эпидемии заразилось 100 000 человек
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Токио, 29 октября (Jiji Press). Общее количество людей, у которых тесты показали положительный результат на новый коронавирус в Японии, превысило 100 000, учитывая пассажиров круизных лайнеров и членов экипажа.
16 января был выявлен первый случай заражения в стране, примерно через 7 месяцев число выявленных заражений достигло 50 000, а затем темпы заражения ускорились, и всего за 2,5 месяца в Японии выявили ещё 50 000 случаев. 11 октября количество заражений превысило 90 000, и после этого ещё менее чем за три недели было подтверждено около 10 000 новых случаев.
28 октября группа экспертов министерства здравоохранения заявила, что с начала этого месяца наблюдается умеренный рост новых случаев заражения. Число инфекций растет, особенно в самой северной префектуре Хоккайдо и центральной префектуре Айти.
На 29 октября общее число заражений по стране составляло 100 515 человек. В префектуре Токио самый большой показатель – более 30 000 человек, за ней следуют префектура Осака на западе Японии – более 12 000 человек, префектура Канагава к югу от Токио – более 8000 человек, и Айти – более 6000 человек. К 29 октября число смертей от коронавируса в Японии достигло 1761 человека.
За день 29 октября по всей стране было обнаружено 809 случаев заражения, этот показатель превысил 800 впервые с 29 августа, 10 человек умерло.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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