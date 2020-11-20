Резолюция комиссии ООН осудила нарушения прав человека в Северной Корее
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Нью-Йорк, 18 ноября. (Jiji Press). Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании 18 ноября принял проект резолюции Европейского союза, осуждающий нарушения прав человека Северной Кореей, включая похищения граждан Японии и других иностранных граждан.
Комитет принимает такое решение 16-й год подряд.
Северная Корея отвергла проект резолюции, который был принят путём консенсуса, в то время как такие страны, как Китай и Россия, не участвовали в процедурах консенсуса.
Япония обычно подавала резолюции против Северной Кореи совместно с ЕС, но предпочла не делать этого в прошлом и в этом году, вместо этого поддержав проект резолюции вместе с другими странами.
«Мы приняли во внимание важность постоянного выпуска сообщений от международного сообщества для комплексного решения проблемы похищений и текущей ситуации с Японией и Северной Кореей», – заявил представитель правительства Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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