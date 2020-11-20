Японская писательница Ю Мири награждена Национальной книжной премией США

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Нью-Йорк, 18 ноября (Jiji Press). Английский перевод романа японской писательницы Ю Мири «Выход в парк станции JR Уэно» (JR Уэно коэн-гути) удостоен Национальной книжной премии США за переводную литературу.

Ю Мири (52 года) на церемонии награждения, транслировавшейся на сайте Национальной книжной премии, одной из самых престижных литературных премий в США, сказала: «Я наконец-то могу поделиться этой радостью с людьми Минамисомы, которые преодолевают лишения после землетрясения, цунами и ядерной катастрофы».

С 2015 года Ю Мири живёт в городе Минамисома в расположенной на северо-востоке страны префектуре Фукусима, которая сильно пострадала от землетрясения и цунами в марте 2011 года и последующей ядерной катастрофы на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO.

Роман, удостоенный премии, вышел на японском языке в 2014 году. Его перевёл Морган Джайлс, и английский перевод «Токийская станция Уэно» появилась на полках магазинов в прошлом году.

В произведении показаны пострадавшие от бедствий марта 2011 года районы и японское общество на примере жизни человека, родившегося в один день с бывшим императором Японии Акихито (ныне почётным императором) в 1933 году. Главный герой переезжает из Фукусимы в Токио за год до Токийской Олимпиады 1964 года в поисках работы, теряет сына и жену и умирает без крова.

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