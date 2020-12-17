Крупнейший инвестор фондового рынка – Банк Японии: за 10 лет он скупил ETF на 45 трлн йен

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Токио (Jiji Press). Пятнадцатого декабря исполнилось 10 лет с тех пор, как в рамках программы смягчения монетарной политики Банк Японии начал приобретать паи биржевых инвестиционных фондов (ETF). Приобретение центральным банком страны высокорисковых активов, связанных с акциями – явление крайне аномальное, и тем не менее, даже несмотря на этот шаг, достичь поставленной цели – двухпроцентной инфляции – Банку Японии так и не удается. Между тем, исходя из текущей рыночной стоимости, величина его приобретений разбухла приблизительно до 45 трлн йен, и теперь Банк Японии считается крупнейшим инвестором в акции в стране. Из-за этого возникла перспектива «контролируемых котировок» и усилились опасения по поводу искажения стоимости акций. В условиях нового распространения коронавирусной инфекции «выхода» из сложившейся ситуации не просматривается.

Банк Японии начал приобретать паи биржевых инвестиционных фондов в декабре 2012 года – еще во времена предыдущего председателя банка, Сиракавы Масааки. Эта мера предпринималась с целью создать благотворный экономический цикл, воспрепятствовав пробитию рыночного «дна», и привести фондовый рынок к росту котировок. Изначально предполагалось приобрести посредством ETF акции на сумму 4,5 млрд йен. Но многократные последующие дополнительные меры монетарного смягчения привели к значительному росту затрачиваемых сумм, и в марте нынешнего года верхний предел покупки был поднят примерно до 12 трлн йен в год.

Как утверждает Банк Японии, по состоянию на конец ноября общая сумма приобретений составила по балансовой стоимости 35 трлн йен. По подсчетам старшего исследователя НИИ фундаментальных исследований «Ниппон сэймэй» Идэ Синго, на фоне роста фондового рынка текущая рыночная стоимость всех этих акций составляет около 45 трлн йен. Таким образом Банк Японии, судя по всему, превзошел Правительственный пенсионный инвестиционный фонд, управляющий капиталами пенсионной системы, который до сих пор выступал крупнейшим инвестором на фондовом рынке, приблизительно на 200 млрд йен.

Более того, по расчетам Идэ, через ETF Банку Японии фактически принадлежат доли свыше 5% в 395 предприятиях, чьи акции котируются в Первой секции Токийской фондовой биржи. Растет и число предприятий, в которых Банк Японии, который не может пользоваться правом голоса по акциям, фактически становится держателем крупнейшего пакета.

Приобретения Банка Японии во многих случаях вызывают рост котировок акций тех предприятий, чьи перспективы реальных показателей работы неблагоприятны. Невозможно отрицать, что это стимулирует рост котировок сверх фактического потенциала предприятий, усиливая опасения по поводу перегрева фондового рынка, поскольку даже в условиях пандемии коронавируса биржевые котировки бьют рекорды за весь период со времени краха экономики «мыльного пузыря». Между тем в случае, если резкое падение котировок приведет к ухудшению финансового положения Банка Японии, это поколеблет доверие к национальной валюте.

«Приобретение ETF до настоящего времени играло очень важную роль, и эту политику необходимо продолжать», – считает нынешний глава Банка Японии Курода Масахико, тем самым свидетельствуя, что на данный момент он не усматривает необходимости в пересмотре политики банка. Между тем даже в руководстве Банка Японии звучат голоса, утверждающие: «Эта скупка не может продолжаться вечно». Однако реальность такова, что скупку ETF прекратить не могут, опасаясь, что такой шаг неминуемо приведет к обвалу котировок на фондовом рынке.

У ETF, в отличие от гособлигаций, нет сроков погашения, и в случае продолжения скупки общая стоимость принадлежащих Банку Японии акций будет только возрастать. «Банку Японии необходимо как можно скоре приступить к рассмотрению политики, которая позволит избавляться от принадлежащих ему ETF», – отмечает Кадома Кадзуо, главный экономист НИИ комплексных исследований Мидзухо.

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